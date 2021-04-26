شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «قصر النيل» خلال أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أكد صناع مسلسل «قصر النيل» اقتراب الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل، وأنه من المتوقع أن يتم تصوير آخر مشاهد العمل خلال أيام، إذ يكثف صناع العمل ساعات التصوير من أجل الانتهاء من أحداث المسلسل في الأسبوع الأول من النصف الثاني من رمضان. يُعرض المسلسل على قناة «mbc مصر»، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسى، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.