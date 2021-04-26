شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب المسرحي التشيلي أوسكار كاسترو مؤسس "تياترو ألف" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياغو - أ ف ب

توفي الكاتب المسرحي والكوميدي التشيلي أوسكار كاسترو جراء إصابته بكوفيد-19 في فرنسا حيث أسس مسرح "ألف" بعد نفيه في ظل ديكتاتورية أوجيستو بينوشيه (1973-1990)، كما أعلنت الحكومة التشيلية و"تياترو ألف" في سانتياجو.

وكتبت وزيرة الثقافة التشيلية كونسويلو فالديز على مواقع التواصل الاجتماعي: "يوم حزين للمسرح برحيل أوسكار كاسترو. كان مؤدياً ومخرجاً كرس حياته للمسرح داخل تشيلي وخارجها".

من جانبه، قدّم "تياترو ألف" الواقع في العاصمة التشيلية، تحية للكاتب المسرحي الذي رحل عن 73 عاماً، على حسابه في تويتر، موضحاً أن وفاة كاسترو كانت "بسبب كوفيد-19".

وكان لكاسترو الملقب بـ"إل كويرفو" (الغراب) من مواليد 13 أيار/مايو 1947، مسيرة مهنية غزيرة بدأت عام 1966 حين كان لا يزال طالباً، بعد تأسيسه "تياترو ألف" مع كتاب مسرحيين آخرين من سانتياغو بمن فيهم ميشيل باشيليه رئيسة تشيلي مرتين، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأصبح "تياترو ألف" خلال السبعينات واحداً من أكثر المسارح طليعية، لكن في العام 1973، أسدل ستاره مع الانقلاب العسكري للدكتاتور أوجيستو بينوشيه.

وفي عام 1974، ألقي القبض على أوسكار كاسترو ونقل إلى معسكر اعتقال في سانتياجو، قبل إرساله بعد عامين إلى المنفى في فرنسا حيث أسس مسرح ألف في إيفري-سور-سين في ضواحي باريس.

وحصل كاسترو على لقب فارس الفنون والآداب من قبل وزارة الثقافة الفرنسية عام 1992، كما حصل على وسام جوقة الشرف في 2018.

وفي العام 2013، حقق حلمه بإعادة افتتاح "تياترو ألف" في تشيلي، في جنوب سانتياجو.