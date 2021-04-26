شكرا لقرائتكم خبر عن «سعاد» في «ترايبيكا السينمائي» بنيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يُعرض فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين عالمياً لأول مرة على شاشات السينما ضمن فعاليات مهرجان ترايبيكا السينمائي2021، الذي يُقام في مدينة نيويورك في الفترة بين 9 و20 يونيو المقبل.

الفيلم إنتاج مصري تونسي ألماني مشترك، شاركت المخرجة أيتن أمين في كتابته مع السيناريست محمود عزت، في تعاون ثان بينهما بعد فيلم «فيلّا 69» في عام 2013.

يسلط الفيلم الضوء على أختين تعيشان في إحدى مدن دلتا مصر، وصور في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.