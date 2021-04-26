شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات النفط بسبب وفاة حارس مرماه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة فريق النفط الأول، التي كان سيواجه خلالها نظيره نفط ميسان في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الكرة الممتاز، إلى موعد يُحدد لاحقاً.

وقالت الهيئة في بيان، كما تقرر تأجيل مباراة فريق شباب النفط أمام نظيره فريق السماوة ضمن منافسات دوري الشباب.

وأوضحت أن قرار لجنة المسابقات بالتأجيل جاء بعد الكتاب الرسمي الذي تسلمته من نادي النفط، والقاضي بتعليق نشاطاته لثلاثة أيام وطلبه النظر في تلك الحالة الإنسانية، ولمراعاة تلك الظروف التي يمر بها لاعبو وإدارة نادي النفط بعد وفاة حارس مرمى الفريق الأول مصطفى سعدون، حيث قررت اللجنة الموافقة على طلب النادي.

يذكر أن حارس مرمى فريق النفط الأول مصطفى سعدون، قد توفي يوم الجمعة الماضي بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية لم تمهله طويلاً، ما سبب وضعاً نفسياً متأزماً لدى زملائه اللاعبين فضلاً عن الطاقم التدريبي وإدارة النادي.