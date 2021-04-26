شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والإمارات والكويت بجلسة الاثنين.. وتراجع البحرين ومسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.87% رابحًا 88.58 نقطة ليغلق عند مستوى 10231.06 نقطة، وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.73% رابحًا 19.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2646.35 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.48% رابحًا 29.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6146.319 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم عند مستوى 892.938 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.090% خاسرًا 3.297 نقطة ليغلق عند مستوى 3720.892 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.73 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.87% رابحًا 88.58 نقطة ليغلق عند مستوى 10231.06 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.84% رابحًا 684.18 نقطة ليغلق عند مستوى 24748.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 309.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.63%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 0.96%، 0.95%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاعي النقل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، 0.73%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمرافق العامة بنسبة 0.68%، 0.67%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.05%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%.

وقفز 121 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخزف السعودي" بنسبة 9.89%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 8.86%، ثم سهم "أيان" بنسبة 5%، وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 4.31%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.16%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم "نادك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 486 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% رابحًا 19.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2646.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.6 مليون سهم محققة ما قيمته 142.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1893 صفقة لعدد 28 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.96%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.06%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.1 مليون ورقة بقيمة 31.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.51%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% رابحًا 29.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6146.319 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم عند مستوى 892.938 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 139.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 2350 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.75%، ثم قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، 0.28%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي لمواد البناء" بنسبة 2.67%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 2.26%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 1.97%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم " شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 1.46%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 1.43%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 421.9 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحًا 30.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6044.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحًا 27.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6582.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.76% رابحًا 37.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4990.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.72% رابحًا 37.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5184.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 360.5 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.01%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.49%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.92%، ثم قطاع المنافع بنسبة 3.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.07%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.090% خاسرًا 3.297 نقطة ليغلق عند مستوى 3720.892 نقطة، وبلغ حجم التداول 21.5 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال عبر تنفيذ 968 صفقة لعدد 50 سهمًا.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 9.60%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 7.59%، ثم سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 6.67%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 3.81%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم "الصكوك السيادية 5" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 3.03 مليون ريال عماني.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 415.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.42% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.70%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.67%، وهبط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.18%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.6%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.18% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.57%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.85%.