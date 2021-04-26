شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين بفضل انتعاش عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،بفضل انتعاش عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،قبل يوم من انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 90.93 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.83 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.68نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، بفعل إقبال المستثمرين على المخاطرة ، بعد انتعاش قوي للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.9% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية ،والمعنويات القوية التي سيطرت على معظم أسواق المال العالمية.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 2.5% إلى معدل 1.599% ، والذي يعد أعلى مستوى فى نحو أسبوع ، الأمر الذي يعزز عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء ،حيث من المتوقع أن تحصل الأسواق على المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.