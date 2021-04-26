شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تكشف النقاب عن سيارة SERES SF5 الكهربائية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ طرح سيارة دفع رباعي كوبيه كهربائية بقدرات قيادة معززة بتقنيات هواوي في المتاجر الرئيسية للشركة في الصين

القاهرة، 26 أبريل 2021: كشفت شركة هواوي، عن السيارة الجديدة SERES SF5 والتي ستُطرح في جميع متاجر هواوي الرئيسية بالصين. بالتعاون مع شركة السيارات الصينية SERES كأول شريك لهواوي لصناعة السيارات في إطار منظومتها الذكية المتكاملة "1+8+N" جاء ذلك خلال معرض شنغهاي الدولي التاسع عشر لصناعة السيارات.

وقال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن اليوم أمام نقطة تحول هامة ورئيسية في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة مركبات الطاقة الجديدة. أننا في هواوي لن تقتصر مهمتنا مستقبلاً على توفير حلول سيارات ذكية رائدة لمساعدة الشركاء على بناء سيارات ذكية أفضل، ولكنها أيضاً ستشمل مساعدتهم على بيع تلك المركبات من خلال شبكة التجزئة الخاصة بنا في جميع أنحاء الصين."

استجابةً لمخاوف المستهلكين بشأن قدرات السيارات الكهربائية والاضطرار لإعادة شحنها، حيث ابتكرت هواوي وSERES نظاماً جديداً لرفع إمكانيات القيادة الكهربائية. وتم تزويد نظام السيارة بالمحرك الكهربائي HUAWEI DriveONE Three-in-One، وهو الحل الأمثل لتقليل المخاوف بشأن قدرة السيارة. وتقدم السيارة "الكوبيه" الجديدة مرونة في الأداء للمستخدمين، مع نطاق سير يصل إلى 180 كم في الوضع الكهربائي الكامل في وضع التنقل اليومي، ونطاق سير يزيد عن 1000 كم في وضع النطاق الممتدّ للمسافرين. كما تتمكن السيارة من التسارع من 0-100 كم في الساعة في 4.68 ثانية.

وتحتوي سيارة SERES SF5 الجديدة على وضع إعادة شحن من مركبة إلى أخرى لحالات الطوارئ ويوفر طاقة للمركبات العالقة في المناطق النائية والمعزولة. وتوفر السيارة وضع إمداد الطاقة من المركبة لأغراض التخييم لتشغيل المواقد وأجهزة الاستيريو وغيرها من المعدات، بحيث تتيح للمستخدمين الاستمتاع برحلات الشواء عند توقفهم.

وتتيح ميزة HUAWEI HiCar للمستخدمين التبديل بسلاسة وانسيابية بين تطبيقات الهاتف المحمول ولوحة التحكم المركزية في السيارة، وبالتالي الوصول إلى نظام القيادة والموسيقى وغيرها في أي وقت وفي أي مكان. وتوفر السيارة Seres SF5 تجربة جديدة كلياً للمستخدم، فيمكن الاستمرار في سماع موسيقى هاتفك بسلاسة عند دخولك السيارة. ومما يزيد من متعة القيادة أثناء سماع الموسيقى المفضلة لدى المستخدمين نظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد في السيارة من 11 وحدة صوتية، تم ضبطها بواسطة خبراء HUAWEI SOUND.

إضافة إلى حلول سحرية لتقليل الضوضاء والاهتزاز (NVH) المثالي للمركبة بمستوى الهدوء البالغ 38 ديسيبل، مع نظام صوتي تحاكي جودة الأوبرا. وميزة التحكم الصوتي التفاعلي، مما يتيح للمستخدمين التركيز على القيادة فقط. بالإضافة إلى توصيل السيارة بأجهزة ذكية أخرى، كي يتمكن المستخدم من تشغيل التكييف والشاشة الذكية والأجهزة المتصلة الأخرى في المنزل بسهولة تامة.

وتتميز بقوة الانحناء المتوافق مع أعلى معايير تصميم السلامة بفضل الهيكل المصنوع من فولاذ حراري قوي بقوة فائقة تتحمل حتى 1500 ميجا باسكال. ويستطيع المستخدمون الذين يقومون بالقيادة لمسافات طويلة أو يواجهون طرقاً مزدحمة من تشغيل ميزة القيادة الذاتية بالسيارة الذي يتميز بمساعد ذكي ب مستوىL2+، ومساعد الازدحام المروري، ونظام تثبيت السرعة التكيفي بأقصى سرعة وغيرها من الميزات. كما تم تجهيز الصف الأمامي بمقاعد رياضية متطورة مع مزايا للتهوية والتدفئة والتدليك، كما أن وضع الترحيب الذكي يجعل كل تجربة دخول وخروج من السيارة أكثر راحة ومرونة.



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