شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 26-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 26-4-2021، تباينا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.05 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل 49.03 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.91 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك، حيث سجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصرى 18.87 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.75 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى cib 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.91 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.05 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.03 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.92 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.17 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.