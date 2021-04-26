شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: تطوير منظومة الجمارك يؤثر إيجابيًا على مصلحة أسعار المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تأييد الجمعية لخطوات تطوير منظومة الجمارك، بما يساهم في تعزيز فلسفة تسهيل التجارة، غير أنه شدد على ضرورة مراعاة الغرامات والإجراءات المعقدة فى نظام التعريفة الجمركية و كثرة البنود والمنشورات والتعليمات والتي تشوه التعريفة وتحد من المرونة، والقضاء على غابة المنشورات، والتي تسبب عدم وضوح سواء في البنود الجمركية أو قيم الإفراج.

وطالب "الحوت"، خلال ندوة لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبقACI، بالحد من القيود وتوحيد البنود والتشريعات للوصول إلى مرحلة تنافسية في سلاسة التطبيق وتحقيق فلسفة تسيير التجارة على أرض الواقع، مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك لأداء الخدمة دون تعطيل أو زيادة التكاليف، والتي تؤثر فى النهاية على تكلفة المنتج وتؤثر بالطبع على تنافسيته.

وشارك في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة، خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، المهندس أحمد الروبي مدير مشروع ACI، أيمن أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة DSV ، عضو الجمعية .

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصلحة الجمارك عليها دور كبير جدًا فى خطة الإصلاح الاقتصادي التي نتمنى أن تصل إلى كل مناحي الحياة فى مصر، كما أن الجمارك محور رئيسي فى تطور الاقتصاد وتحقيق قيمة مضافة اقتصادية كبيرة خاصة أنها مفصل مهم فى التجارة استيرادًا وتصديرًا.

وأضاف "فوزي"، أن تطوير المنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك يساهم في رقمنة وميكنة الإجراءات وحولت مشروع مصر الرقمية إلى واقع نعيشه في مختلف الهيئات والمصالح الحكومية وبالأخص في وزارة المالية.

ووجه فتح الله فوزي، التحية للدكتور محمد معيط وزير المالية، على دوره في دعم القطاع الخاص، خاصة وأن الاقتصاد يحتاج حوافز وتسهيلات والعائد على نمو الاقتصاد بالتأكيد له عوائد اقتصادية ومجتمعية كبيرة.