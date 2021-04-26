شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 65.40 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين 26-4-2021 سجل سعر البرميل من خام برنت 65.40 دولارا مقابل 66.11 دولار وفقا للعقود الآجلة.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ 61.53 دولار للبرميل مقابل 62.14 دولارا للبرميل .

وكانت مجموعة "أوبك+" قد توصلت إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

وتخفض مجموعة "أوبك+ " الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.