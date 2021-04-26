شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للحوكمة" يتعاون فى برنامج لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معايير التقديم للبرنامج تتمثل في أن تكون الشركة مصرية، وأن تكون مر على تسجيلها سنة على الأقل، وأن يتمتع فريق الشركة المشارك بالمتطلبات التقنية لإنهاء الحلول، فضلا عن أن لا يتعدى عمر أصحاب الشركة أو المؤسسين عن 40 سنة، مؤكدة على تشجيع أصحاب الشركة أو المؤسسين من السيدات والأشخاص ذوي الإعاقة للتقديم، وسيتم توفير تدريبات إضافية لهم.
ولدعم وتمكين رواد الأعمال من السيدات والأشخاص ذوي الإعاقة سيوفر برنامج الاحتضان تدريبات إضافية لتحقيق فرص متكافئة للجميع كما سيتوفر الدعم التقني للشركات المشاركة في الإسكندرية من خلال مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفي الفيوم وسوهاج من خلال وحدات مشروع نايتروس. ولتشجيع رائدات الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تخصيص إحدى الشركات الأربعة التي سيتم اختيارها لتكون شركة أسستها أو ترأسها سيدة.
ويأتي برنامج احتضان التقنيات المساعدة تحت أنشطة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر "التقنيات المساعدة والأدوات الرقمية من أجل إدماج أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي أطلق ديسمبر الماضي بمشاركة وتحت رعاية وزراء الشباب والرياضة والسياحة والآثار والتضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: والسيد مايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.