شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 26-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الذهب على المستوى العالمي بمستهل تعاملات الأسبوع تغيرات عديدة منذ صباح اليوم، إذ تغير سعر الأونصة أكثر من 4 مرات حتى الآن، مع تذبذب واضح في سعر المعدن الأصفر عالميًا، وذلك بسبب ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، إذ هبطت الأونصة لمستوى 1775 دولار ثم صعدت مرة أخرى عند 1780 دولار لتسير الأونصة في قناة سعرية بين هذين الرقمين، لتعود في النهاية وتسجل 1780 دولار وقت كتابة هذه السطور، ويمكن أن تتغير عدة مرات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 780 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 سعر 668 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سعر 892 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولار.



سعر الذهب في التعاملات الفورية ارتفع صباح اليوم بصورة تخطت 1782 دولار، وذلك مع إعلان ارتفاع أعداد الإصابات في الهند واليابان ومخاوف من عدم فاعلية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب جزئيًا على الذهب.

حالة الترقب لاجتماع مجلس الفيدرالى الأمريكي، وحالة عدم اليقين حول مستقبل ومؤشرات الاقتصاد العالمي تجعل الشركات والمستثمرين التمسك بالذهب كملاذ آمن، ومع تعرض الذهب لضغط من إمكانية ارتفاع عائد السندات الأمريكية، لكنه يظل في مستوى مرتفع نسبيًا هذا الشهر.

قد نشهد تغيرات عديدة في سعر الذهب خلال الساعات القادمة مع استمرار التذبذب والصعود والهبوط للمعدن الأصفر في المعاملات الفورية، واستمرار المضاربة على الذهب.