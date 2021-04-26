شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 26-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 26-4-2021، استقرارا أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.