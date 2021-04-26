شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: مكتب براءات الاختراع المصرى استقبل 2207 طلبـــاً عـــام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث يحتفل به العالم يوم 26 ابريل من كل عام والذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2000.

من أهم المؤشرات لبراءات الاختراع، أن هناك 2207 طلبـــاً مقدمــاً إلى مكتب براءات الاختراع المصري عـــام 2020 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (978 طلـب للمصريين بنسبة 44.3 ٪، 1229 للأجـانب بنسبة 55.7٪ ) ، مقـابـل 2183 طلبـاً عــــام 2019 منـــهـم ( 1027 للمصريين بنسبة 47.0 ٪ ، 1156 للأجانب بنسبة 53.0٪) بزيادة 1.1٪ .

هناك 495 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2020 (65 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 13.1٪، 430 بــراءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 86.9 ٪ ) من الإجمالي، مقــابل 750 براءة عام 2019 منهم ( 175 براءة اختراع للمصريين بنسبة 23.3٪، 575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7٪) بانخفاض 34٪ .

هناك106 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي في مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 21.4 ٪ من أجمالي البراءات المـمنوحة عام 2020 (10.4٪ للمـصريين، 89.6٪ للأجانب ) يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجـــال الاحتياجات الانســــانية بعدد 90 بــراءة اختــراع بنسبــة 18.2 ٪ ( 28.9 ٪ للمصريين، 71.1 ٪ للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة في مجــال الكهرباء والاتصالات بعـدد 85 بـراءة اختراع بنســـبة 17.2٪، 4.7٪ للمصريين ، 95.3٪ للأجانب.

واحتلت الولايـات المتحدة الأمريكـية المرتبة الأولى بإجمالي 137 بــراءة اخــتراع بنسبة 27.7 ٪ وجاءت مصر في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 65 براءة اختراع بنسبة 13.1 ٪، وجاءت فرنسا في المركز الثالث بأجمالي عدد 39 براءة اختــراع بنسبة 7.9٪ من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2020.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري 18735 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2020 مقابل 17760 طلباً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 5,5٪، ومنـح مكتب العلامـات التــجارية المصـــري العديد من الدول عدد 8172 علامة تجـــارية عــام 2020 (مصــر 5274، باقي الدول 2898) ، مقابل 9010 علامة تجارية عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته9.3 ٪ .

وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 5274 علامة تجارية بنسبة 64.5٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 991 علامة تجارية بنسبة 12.1 ٪ ثم الامارات بعدد 299 علامة تجارية بنسبة 3.7٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2020.