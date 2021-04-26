شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعدما قفز عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى أسبوع.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% إلى مستوي 25.84$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.96$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 26.15$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 26.64 $ للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليرتد من أدنى مستوى فى شهرين عند 90.68 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 2.5% إلى معدل 1.599% ، والذي يعد أعلى مستوى فى نحو أسبوع ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الغير المدرة للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي غدا الثلاثاء ،حيث من المتوقع أن تحصل أسواق المال العالمية على المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.