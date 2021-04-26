شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية بقيادة شركات الموارد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعد صعود قوى للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وقاد الارتفاعات قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية ،لكن تظل المكاسب محدودة حتى الآن فى انتظار الإعلان عن المزيد من أرباح الشركات خلال الربع الأول من هذا العام ،وبعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا حوالي 0.8% ، فى أول خسارة أسبوعية فى شهرين ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 443.6 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.0% ، فى ظل انتعاش معظم أسهم القطاع.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، معوضا بزيادة الخسائر التي تكبدها فى الجلسة السابقة بعد اقتراح جديد حول الضرائب فى الولايات المتحدة.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 2.5% إلى معدل 1.599% ، والذي يعد أعلى مستوى فى نحو أسبوع ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي غدا الثلاثاء ،حيث من المتوقع أن تحصل الأسواق على المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.