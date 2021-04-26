شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدد مكاسبه تحت ضغط انتعاش السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلصت أسعار الذهب من ارتفاعها بالسوق الأوروبية يوم الاثنين تحت ضغط انتعاش عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين ، وارتفعت الأسعار فى مستهل تعاملات الأسبوع بفضل نشاط طلب الملاذات الآمنة لمخاوف بشأن تفاقم انتشار فيروس كورونا فى الهند وتحولها إلى أزمة عالمية.

أسعار الذهب مرتفعة حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش بحوالي 0.2% عند مستوي 1,779.15$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,776.11$ ،وارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% إلى 1,783.47$ كأعلى مستوى حتى الآن فى تعاملات اليوم.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.4% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح والجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1,797.83$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حقت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 2.5% إلى معدل 1.599% ، والذي يعد أعلى مستوى فى نحو أسبوع ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء ،حيث من المتوقع أن تحصل الأسواق على المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.

ونشط الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بفعل تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند ،والتي على وشك أن تتحول إلى أزمة عالمية جديدة ، فى ظل نفاذ آماكن العلاج فى المستشفيات الهندية بالتزامن مع استمرار نقص إمدادات الأوكسجين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الرابع على التوالي ، ليظل الإجمالي عند 1,021.70 طن متري.