شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد قرابة 2% بفعل تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل تصاعد المخاوف حيال مستويات الطلب على الوقود فى الهند ، فى ظل تفاقم انتشار فيروس كورونا فى معظم أنحاء البلاد وتسجيل مستويات قياسية عالمية جديدة فى معدل الإصابة بالعدوى.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 2.0% إلى مستوي 60.89$ ، من مستوى الافتتاح عند 62.11$، وسجل أعلى مستوي عند 62.28$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.9% إلى مستوي 64.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.00$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.24$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، استنادا على آمال انتعاش الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 1.3 % ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تطورات فيروس كورونا فى الهند واليابان.

حث رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" جميع المواطنين على سرعة التطعيم و توخي الحذر ،وشبه تفاقم الوضع الوبائي بعاصفة تهز البلاد ، بعدما سجلت الهند رقما قياسيا عالميا جديدا لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا فى يوم واحد.

بلغ عدد الإصابات فى الـ 24 ساعة الأخيرة حوالي 350 ألف حالة جديدة ، لتتواصل عملية تحطيم الأرقام القياسية لليوم الرابع على التوالي ،مع تسجيل الوفيات مستويات قياسية أيضا ، بسبب رفض المستشفيات فى مختلف أنحاء البلاد استقبال المرضي بعد نفذ ما لديها من الأكسجين وعدم توافر آماكن.

وشددت السلطات إجراء الإغلاق فى أجزاء كبيرة فى الهند ، الأمر الذي أثر سلبا على مستويات طلب الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، وهو ما دفع شركات التكرير إلى تقليص عمليات التشغيل.

فى اليابان ،رابع أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،بدأت حالة الطوارئ الثالثة فى طوكيو وأوساكا وبعد المحافظات الأخرى يوم الأحد ،حيث تكافح السلطات فى الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا فى البلاد بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى.