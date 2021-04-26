بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 30.48 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 48ر30 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6044 نقطة بنسبة صعود بلغت 51ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر360 مليون سهم تمت عبر 12811 صفقة نقدية بقيمة 6ر49 مليون دينار كويتي (نحو 7ر153 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 88ر37 نقطة ليبلغ مستوى 98ر4990 نقطة بنسبة صعود بلغت 76ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر274 مليون سهم تمت عبر 8594 صفقة نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار (نحو 3ر70 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر27 نقطة ليبلغ مستوى 26ر6582 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر85 مليون سهم تمت عبر 4217 صفقة بقيمة 9ر26 مليون دينار (نحو 3ر83 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 05ر37 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5184 نقطة بنسبة صعود بلغت 72ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر189 مليون سهم تمت عبر 5543 صفقة نقدية بقيمة 06ر17 مليون دينار (نحو 8ر52 مليون دولار).

وكانت شركات (الراي) و(بيان) و(دبي الأولى) و(الانماء) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أهلي متحد) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (المصالح ع) و(فنادق) و(النخيل) و(ثريا) الأكثر انخفاضا.