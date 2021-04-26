«هيئة رأس الخيمة للمواصلات» تطلق منصتها الرقمية للخدمات

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت «هيئة رأس الخيمة للمواصلات» المرحلة الثانية من استراتيجيتها الرقمية ممثلةً بمنصة الخدمات الرقمية، التي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتي تهدف إلى تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم خلال زمن قياسي ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني والأجهزة الذكية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وتحتوي المنصة على جميع الخدمات الرئيسية للهيئة، والبالغ عددها 4 خدمات والمرتبطة بترخيص أنشطة النقل والمواصلات في إمارة رأس الخيمة ، وتشمل (ترخيص المركبات، ترخيص السائقين، ترخيص الشركات، ودفع المخالفات) إضافةً إلى الخدمات الفرعية الأخرى البالغ عددها 37 خدمة فرعية، حيث في إمكان المتعامل إجراء عمليات اصدار وتجديد تراخيص النقل كافة في الإمارة، والاستفادة من المميزات التي توفرها المنصة، لاسيما طرق الدفع المتنوعة ممثلة في الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان والتحويل البنكي.

ويأتي إطلاق المنصة تأكيداً لإلتزام الهيئة بالتوجهات الحكومية للتحول إلى مراكز خدمة إلكترونية لضمان استمرارية الأعمال، وسهولة الوصول إلى الخدمة من أي مكان.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة أن هذه النقلة النوعية تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية لتنفيذ استراتيجيتها الرقمية وتطبيق خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين كافة وتعزز مكانة الهيئة وتنافسيتها في قطاع المواصلات على المستوى المحلي والعالمي من خلال تقديم خدمات متميزة تختصر إجراءات إنجاز المعاملات وتخفض الزمن المستغرق لإنجازها، كما أنها تعزز الشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال ربط المنصة بالهوية الإماراتية لضمان أعلى مستويات أمن المعلومات، والمحافظة على خصوصية المستخدمين، إضافةً إلى إمكان ربطها مع الخدمات الحكومية الأخرى في المرحلة المقبلة.

بدورها، أكدت فاطمة حسن الشحي مديرة مركز سعادة المتعاملين أن منصة الخدمات توفر العديد من المزايا، التي تمكن المتعامل من تقديم وإنجاز المعاملات والخدمات إلكترونياً بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إمكان تتبع حالة المعاملة ومستجداتها من خلال الرقم المرجعي الذي يتم إرساله إلى مقدم الطلب عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني المسجل في قاعدة البيانات، إضافة إلى مساهمة المنصة في تعزيز جهود الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كوفيد-19"، وذلك للحفاظ على سلامة المتعاملين.