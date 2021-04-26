«الإمارات دبي الوطني كابيتال»: 24 معاملة بأسواق الدين جمعت 18 مليار دولار



دبي: ”الخليج 365”

سجلت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، الذراع المصرفية الاستثمارية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني»، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أفضل أداءٍ ربعي في تاريخها على صعيد أسواق رأسمال الدين.

وفي أعقاب الأداء القياسي الذي سجلته الشركة خلال عام 2020، قام فريق أسواق رأسمال الدين في إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية بقيادة 24 معاملة بنجاح خلال الربع الأول من عام 2021، جمعت ما يزيد على 18 مليار دولار لعملاء الشركة من الكيانات السيادية والمؤسسات المالية والشركات التجارية.

وواصلت الشركة توسيع أعمالها في مجال السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث قادت خمسة إصدارات من هذا النوع خلال الربع الأول من العام الجاري، بما فيها أول إصدار لهذا النوع من السندات في روسيا خلال عام 2021 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لصالح بنك «سوفكومبانك» (Sovcombank)، ثالث أكبر البنوك المملوكة للقطاع الخاص في روسيا من حيث إجمالي قيمة الأصول. وقادت الشركة إصدار سندات خضراء بقيمة 450 مليون دولار أمريكي لصالح شركة مطار دلهي الدولي المحدودة؛ وسندات خضراء بقيمة 561 مليون دولار أمريكي لصالح شركة «كونتنيوم إنيرجي ليفانتر» (Continuum Energy Levanter Pte Ltd).

وتوزعت المعاملات التي نفذتها «الإمارات دبي الوطني كابيتال» على 12 منطقة جغرافية منها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والصين وهونج كونج والهند وكازاخستان والمالديف وباكستان وروسيا والمملكة المتحدة، مما يؤكد على جهودها الناجحة في توسيع نطاق حضورها على مدار السنوات الماضية. ونفذ فريق الشركة معاملات مقومة بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني عبر مجموعة واسعة من التصنيفات الائتمانية (من AA إلى CCC+ والإصدارات غير المصنفة) وعبر مختلف أشكال رأس المال (الديون الكبيرة المضمونة والديون الكبيرة غير المضمونة ورأس المال المصرفي من الشق الأولي والشق الثاني).

وعلاوةً على ذلك، قادت «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال» عدة معاملات بارزة منها طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لصالح جمهورية باكستان الإسلامية، الطرح الأكبر على الإطلاق للسندات مقومة بالدولار الأمريكي في باكستان وأكبر طرح تترأسه الشركة خلال 30 عاماً وأول طرح لسندات ثلاثية الشرائح؛ إضافة إلى قيادتها لطرح سندات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لصالح شركة «جالاكسي بايبلاين أسيتس بيدكو المحدودة» (Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited )؛ وسندات لصالح «بنك موسكو الائتماني» بقيمة 600 مليون يورو، وهي أكبر عملية طرح سندات مقومة باليورو للقطاع الخاص في روسيا وأولى معاملات الشركة في روسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة خلال عام 2021.

ومن ناحية أخرى، قادت الشركة عدة معاملات بارزة لإصدار الصكوك، منها طرح صكوك بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لصالح مفوضي مجلس اللوردات في خزانة جلالة الملكة -حكومة المملكة المتحدة، الإصدار الأكبر من نوعه لصالح جهة حكومية غربية؛ وطرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار لحكومة جمهورية المالديف، والتي حققت تنوعاً حقيقياً مع تخصيص 50٪ من قيمة الطرح لصالح قاعدة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط (ذهب جزء كبير منها إلى الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية).

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لـ«مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني»: «تواصل شركة ’الإمارات دبي الوطني كابيتال‘ أداءها المتميز على مستوى الإصدارات الرائدة خلال عام 2021 رغم حالة الغموض السائدة في السوق، الأمر الذي يرسخ ريادتنا في مجال تقديم حلول تمويل مخصصة لعملائنا. ويأتي الأداء القياسي الذي حققته الشركة خلال الربع الأول ليمهد الطريق لمزيد من الزخم والمعاملات الكبرى خلال عام 2021 لإصدار المزيد من السندات التقليدية والصكوك والسندات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة».

من جانبه، قال هيتش أساربوتا، المدير الإداري ورئيس القروض المشتركة وقسم أسواق رأسمال الدين لشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»: «نفخر بمواصلة الزخم الذي حققناه العام الماضي وتحقيق أداء متميز خلال الربع الأول من عام 2021 عبر مواصلة تزويد عملائنا بأفضل حلول أسواق رأس المال. فقد ساهمت خدماتنا ومنتجاتنا القيّمة بدور محوري في توسيع النطاق الجغرافي لعملياتنا واكتساب شهرة مرموقة في مجال تقديم أفضل الاستشارات والخيارات الاستثمارية المتنوعة لعملائنا. وعلى وجه الخصوص، يسعدنا أن نشهد هذا النمو الملموس في سندات المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي نتوقع لها أن تلعب دوراً محورياً في قطاع التمويل ضمن الأسواق الناشئة».

وبفضل خبرات فريق عملها المتمرس في إنشاء وهيكلة منتجات الدين التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حلّت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» في المرتبة الثالثة من حيث عدد معاملات الصكوك الدولية المنفذة بنجاح في عام 2020، كما حلّت ضمن المراكز السبعة الأولى على صعيد إصدار السندات المقومة بالدولار الأمريكي في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2020. (المصدر: بلومبيرج). وكانت الشركة قد فازت مؤخراً بجائزة أفضل مدير لإصدار الصكوك لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا)، وذلك تقديراً لدورها في ترسيخ التميز ضمن قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

