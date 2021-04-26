شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمولات تصعد بأرباح "الأهلي السعودي" 20.3% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لبنك الأهلي السعودي، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 20.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3.4 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف الغير تشغيلية.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 4.179 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4.157 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

يُذكر أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.