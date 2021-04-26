شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "أسمنت القصيم" 9.3% بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 9.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 100.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 111.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 104 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 129.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض متوسط سعر البيع، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض المصروفات العمومية والإداري.

وانخفضت المبيعات إلى 223.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 261.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 419.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 360.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى علاوة على غياب المصروفات الأخرى خلال العام الحالي، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.