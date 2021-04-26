شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات يدفع "لازوردي" للربحية بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة لازوردي للمجوهرات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 10.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 27.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 21.4% في جميع قنواتها ومناطق انتشارها الجغرافي، وخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 2.5% رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات.

وارتفعت المبيعات إلى 551.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 445 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 120.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 17.5 مليون ريال في العام 2019.