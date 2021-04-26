شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً للدعم المحوري 61.10، ولا يزال السعر محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم المذكور والمقاومة 62.20، مما يبقي على موقفنا الحيادي إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة أعلاه، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.60 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي