شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بالارتداد صعوداً بعد الارتكاز على دعم القناة الصاعدة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، إلى جانب الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 1800.00 ثم 1838.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1765.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد