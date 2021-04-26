شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1.3895 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذه المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية واختبار مناطق 1.4000 قبل تحديد مصير وجهته التالية بشكل أوضح.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.3895.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.3970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي