شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،ويكبح المكاسب حاليا بيانات أقل من التوقعات عن مناخ الأعمال فى ألمانيا خلال نيسان/أبريل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2117$ الأعلى منذ 26 شباط/فبراير الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2091 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2088$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ أوائل شباط/فبراير الماضي ، بعد بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية والخدمية فى أوروبا خلال نيسان/أبريل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي سيطرت على أسواق المال العالمية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 90.68 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا تزال معنويات المستثمرين مرتفعة ،مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى معظم أنحاء العالم ، والتي تؤشر بأن الاقتصاد العالمي يتعافي بأسرع من المتوقع من أضرار جائحة فيروس كورونا.

هذا بالإضافة إلى توقعات إن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع على استمراره فى شراء السندات حتى يكون هناك تعافي اقتصادي فى الولايات المتحدة أكثر آمنا.

فى ألمانيا سجلت قراءة معهد إيفو لقياس مناخ الأعمال فى ألمانيا مستوى 96.8 نقطة فى نيسان/أبريل ، أقل من توقعات الخبراء مستوي 97.8 نقطة ، الأمر الذي يعد علامة سلبية على مستويات الثقة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.