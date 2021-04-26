شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم مع تراجع الدولار خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية عشر في تسعة عشر جلسة من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.33% لتتداول حالياً عند 1,1236.02$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,231.90$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,231.89$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 90.73 مقارنة بالافتتاحية عند 90.86.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.9% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 1.2% في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، لا يزال تفشي الفيروس التاجي في الهند خطيراً، حيث تم تسجيل ما يقرب من 350 ألف حالة إصابة يومية جديدة أمس الأحد هناك، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كونها ستوفر على الفور المواد الخام اللازمة لإنتاج لقاح كورونا في الهند وجاء ذلك عقب تعهد كل من بريطانيا، فرنسا وألمانيا بتقديم المساعدة للهند أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولا تزال الحكومات الآسيوية تسعى جاهدة لتأمين إمدادات لقاحات الفيروس التاجي عقب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الأسابيع الأخيرة، ويذكر أن تزايد الحالات المصابة بالفيروس التاجي يؤدي لإجهاد الأنظمة الطبية من اليابان إلى الهند ويؤدي لاستعادة الاحتياط من الجائحة وتباعاً إقرار قيود السفر والحجر الصحي، وقد تطرقت بعض التقرير لتنامي احتمالية إغلاق العاصمة اليابانية طوكيو بالإضافة إلى أوساكا ومناطق أخرى.

على الصعيد الأخر، تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي إعلان فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو بأن المدارس ستفتح أبوابها بداً من اليوم الاثنين وأنها ستنهي القيود المفروضة على السفر المحلي منذ مطلع نيسان/أبريل بحلول الثالث من آيار/مايو القادم، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 146.05 مليون ولقي 3,092,410 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.