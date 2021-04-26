شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحول خسائره إلى مكاسب – تحليل – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تراجع سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 73.84، ارتد السهم منه ارتفاعاً ليحول تلك الخسائر المبكرة إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.13% بما يعادل 0.10 نقطة ليستقر على سعر 74.97 دولار، وذلك وسط ثبات مستوى الدعم المهم 73.56، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 73.56، ليستهدف مستوى المقاومة 79.37.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد