شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يبدأ بالتعافي – تحليل – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.69% بما يعادل 8.55 نقطة ليستقر على سعر 515.84 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 505.65، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 534.14.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد