شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على تقليص بعضاً من خسائره، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.24% بما يعادل -0.16 نقطة ليستقر على سعر 65.48 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.58، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه