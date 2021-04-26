شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحاول التخلص من الضغوط السلبية – تحليل – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.68% بما يعادل 3.70 نقطة ليستقر على سعر 82.76 دولار، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ويتزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول التخلص من جميع ضغوطه السلبية دفعة واحدة.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 84.62، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيتأكد لنا تخلص السهم من ضغوطه السلبية، ليرتفع بعدها مستهدفاً مستوى المقاومة 93.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه