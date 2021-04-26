شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يعاود الارتفاع – تحليل – 26-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أمازون (AMAZON) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 31.84 نقطة ليستقر على سعر 3,340.88 دولار، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,244.44، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3,496.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد