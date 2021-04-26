شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة والصناعة المغربية تزور «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ونادية فتاح علوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل تطلع الجانبين إلى مشاركة مغربية فاعلة في أحد أهم الأحداث العالمية «إكسبو 2020 دبي».

جاء ذلك خلال زيارة وفد مغربي لموقع «إكسبو 2020 دبي» للاطلاع على الأعمال الإنشائية في جناح المملكة المغربية الشقيقة، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة في قطاع السياحة وأعضاء المندوبية العامة للجناح المغربي لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكدت الوزير المغربية المندوبة العامة للجناح المغربي في معرض «إكسبو 2020 دبي» على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت في ظل قيادتيهما الرشيدتين.. مشيرة إلى أن الروابط التاريخية بين المغرب والإمارات المبنية على الأخوة الصادقة والمودة المتبادلة التي تجمع بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، تعززت بشكل ملموس عبر تقوية وتطوير العلاقات الثنائية من خلال التعاون المثمر والتضامن الفعال لإقامة مشاريع مشتركة في البلدين.

وأشارت إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية التي يشهدها العالم أجمع جراء جائحة «كورونا»، يعمل المغرب على تعزيز التعاون مع الإمارات من خلال التزامه الكامل بالمساهمة في إنجاح هذه الدورة من معرض «إكسبو2020 دبي» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا من خلال المشاركة فيه والمساهمة في تقديم حلول دائمة للتحديات العالمية في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

وأشادت علوي بالرؤية المستقبلية لمعرض «إكسبو 2020 دبي» والإنجازات الملموسة في موقع المعرض والتي تعكس الرؤية المبتكرة لدولة الإمارات من أجل ازدهار كوكب الأرض، والأجيال القادمة. (وام)