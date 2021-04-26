شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لدورة المستوى السادس لبناء الاجسام واللياقة البدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي دورة المستوى السادس للمدربين المتقدمين في بناء الأجسام واللياقة البدنية على مستوى الشرق الأوسط.

وجرت الدورة تحت إشراف العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية سفير الاتحاد العربي لبناء الاجسام أيام 22 و23 و24 أبريل الجاري «عن بُعد» من خلال برنامج زووم للواقع الافتراضي لكافة المشاركين في الدورة، وقادها المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين مدير الشؤون الفنية بالأكاديمية، وشهدت حضور زايد الجلاف نائب الرئيس والمدير العام والأعضاء جاسم أشكناني مدير الشؤون الإدارية، ومحمد عبدالكريم مدير العلاقات العامة، والدكتور وسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية.

وكان العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية، أكد أهمية المستوى السادس لجميع المدربين والمدربات والمهتمين بشؤون رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، كون الدورة تمنح لجميع المشاركين فيها بطاقة التدريب الذهبية المعتمدة والصادرة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والمعترف بها في 202 دولة على مستوى العالم.

شملت المحاور الرئيسية للدورة مبادئ التدريب، وفسيولوجية التمارين، ووظائف الجهاز العضلي، ودور القلب والأوعية الدموية في بناء جسم رياضي متناسق.