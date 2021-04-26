شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تغلق منطقة الصيد قبالة غزة بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (القدس-أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إغلاق البحر أمام صيادي قطاع غزة ومنعهم من الوصول إلى البحر إثر استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل. وأكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) في بيان، إغلاق منطقة الصيد «بالكامل (...) حتى إشعار آخر».

وبحسب البيان تم اتخاذ هذا القرار «في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل». ويبقى فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو أغلاقه رهناً بمستوى التوتر بين الجانبين.