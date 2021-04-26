شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الفائزين في الاحتفال الـ93 لتوزيع جوائز الأوسكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوليوود-أ.ف.ب

في ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار التي أقيمت دورتها الثالثة والتسعون، الأحد، في لوس أنجلوس، وكان فيها «نومادلاند» الرابح الأكبر، إذ حصل على جوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.

- أفضل فيلم - «نومادلاند»

- أفضل مخرج - كلويه جاو عن «نومادلاند»

- أفضل ممثل - أنتوني هوبكينز في «ذي فاذر»

- أفضل ممثلة- فرانسس ماكدورماند في «نومادلاند»

- أفضل ممثل في دور مساعد - دانيال كالويا في «جوداس أند ذي بلاك ميسايا»

- أفضل ممثلة في دور مساعد - يو جونغ يون في «ميناري»

- أفضل فيلم بلغة أجنبية - «أناذر راوند» (الدنمارك)

- أفضل فيلم رسوم متحركة - «سول»

- أفضل فيلم وثائقي - «ماي أوكتوبوس تيتشر»

- أفضل سيناريو أصلي - «بروميسينغ يونغ وومان» - إيميرالد فينيل

- أفضل سيناريو مقتبس - «ذي فاذر»