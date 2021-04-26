شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 70" بالبورصة المصرية بنسبة 0.8% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 12809 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4085 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جنوب الوادي للأسمنت.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامس المصري-بالدولار، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، 31818 سهم، 99784 سهم، 6286 سهم، 28402 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 822253 سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 سهم، 13340 سهم، 849.9 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سبيد ميديكال، 300 ألف سهم، سهم، 2 مليون سهم على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أنها قد أضافت عقود جديدة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الأول من عام 2021، وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 8% على أساس مقارنة سنوي بالربع الأول من عام 2020، وتمثل المشاريع في مصر 85% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الأول من عام 2021، وأضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات الرعاية الصحية والطرق والبنية التحتية والقطاعات التجارية، في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع المشاريع التجارية والصناعية الخفيفة.

كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.3 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بالشراكة مع شركة Hitachi ABB وشركة ABB مصر، قد وقعتا عقد بقيمة إجمالية حوالي 870 مليون جنيه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء EETC لإنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد لشبكة النقل لمنطقة الدلتا DRCC بنظام تسليم المفتاح.

وفي سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لدورته الجديدة 2021/2024 وتأجيل كافة الاجراءات لحين إعمال الهيئة العامة للرقابة المالية شئونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسى للشركة فى ضوء إقراره من الجمعية العامة للشركة.