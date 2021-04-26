شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الاثنين.. 13800– 14000جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 26-4-2021 استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات وفقا للأسعار الرسمية بالمصانع المصرية والمعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار حديد التسليح 13500– 13650 جنيها للطن في المصنع، بالنسبة لسعر للمستهلك فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

أما عن أسعار الأسمنت فيتراوح بين 700-800 جنيه للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100جنيه للمتر، وسجل سعر الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان المجلس التصديرى لمواد البناء، أعلن ارتفاع صادرات الألمونيوم ومصنوعاته 25%، خلال شهري يناير وفبراير2021، لتبلغ ما قيمته 126 مليون دولار، مقابل 101 مليون دولار في نفس الفترة من 2020.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس، أن صادرات الألمونيوم ارتفعت خلال فبراير 2021 بنسبة 10.7%، لتبلغ 62 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار خلال فبراير 2020.