شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار: اهتمام كبير من القيادة السياسية بتنمية أراضى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اجتماعاً لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومراجعة بيان الأراضى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خطط التنمية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، بدفع معدلات التنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أراضى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتمتع مصر بشواطئ تمتد لمئات الكيلومترات على ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف وزير الإسكان، أن الاجتماع تناول سبل تحفيز ودفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ولا سيما فى مجال التنمية السياحية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودراسة المشروعات المقترحة، بما يسهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.