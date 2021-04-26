ارتفاع العملات الافتراضية .. والبيتكوين تقفز بأكثر من 9%

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت العملات الافتراضية بقوة لتقفز البيتكوين بأكثر من 9% بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع.

وقفزت البيتكوين بنسبة 9.4% إلى 52623 دولارًا، في تمام الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين ديسك"، متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب يومية منذ الثامن من فبراير، وذلك بعدما تراجعت في وقت سابق اليوم إلى مستوى 47079 دولارًا.

يذكر أن البيتكوين ارتفعت في الرابع عشر من أبريل إلى مستوى قياسي 64870 دولارًا، بدعم من حماس المستثمرين لاكتتاب "كوين باس"، لكنها تراجعت الأسبوع الماضي بعدما حذر بنك "جيه بي مورجان تشيس أند كو" من أن زخمها الصعودي قد يكون في خطر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الريبل 12.9% عند 1.1663 دولار، والإيثريوم 10.5% إلى 2447.5 دولار.