الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26-4-2021 بالأسواق

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القاهرة - سامية سيد - مع انتصاف شهر رمضان المبارك انخفض الطلب على الدواجن فى السوق المحلى عن بداية الشهر الكريم، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26-4-2021 استقرارا وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وفيما يخص أسعار الدواجن البيضاء فيتراوح سعر الكيلو بين 28-32 جنيها للمستهلك بينما أسعار الدواجن المجمدة فتراوحت بين 30-37 جنيها الكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو. 

 

وفيما يخص أسعار البيض فسجلت أسعار كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35  جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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