شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أكاديميات الغرف التجارية لتقديم دبلومات متخصصة لإدارة منظمات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى على تطوير منظومة التدريب بأكاديميات التجار والتى تقدم حزم تدريبية مختلفة حسب احتياجات المنتسبين فى نطاق كل غرفة، ذلك إلى جانب منظومة التدريب الالزامى للمصدرين والمستوردين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة .

وصرح بذلك المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد، وقال إنه سيتم التوسع فى إنشاء أكاديميات للتجار بكافة المحافظات بعد استقصاء آراء منتسبى كل غرفة لتحديد حزمة من البرامج التدريبية التى يمكن تقديمها سواء فعليا أو افتراضيا، حيث سيقوم الاتحاد بوضع البرنامج العلمى الموحد لكل برنامج تم اختياره، مع وضع مواصفات وخبرات من سيقوم بالتدريب من خلال التواصل مع الجامعات والخبراء المؤهلين للتدريب بكل محافظة، موضحا أنه سيتم إصدار شهادة باجتياز الدورة من الاتحاد العام والغرفة اسوة بما يتم حاليا فى دورات التصدير والاستيراد.

وأضاف العربى أنه من المقرر أن يخاطب اتحاد الغرف التجارية وزارة التجارة والصناعة لاستصدار قرار وزارى يشتراط اجتياز دورة تدريبية باكاديمية التجار لحصول المتقدم على ترخيص بمزاولة التجارة، علي غرار القواعد المرتبطة بالحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، علي أن تغطي الدورة الأسس القانونية للتجارة واليات الحصول على التمويل، ومبادئ الإدارة والتسويق والمحاسبة الضريبية، وميثاق شرف التجارة، يضاف إليها جزئ متخصص لكل من الصناعة والخدمات، ويشترط تجديد اجتياز الدورة كل خمس سنوات لتجديد الترخيص .

وأوضح العربى أن ذلك يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد فى اطار دور الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لقانون انشائه بهدف النهوض بمنتسبيهم خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات المستحدثة بغرض تطوير منومة التجارة الداخلية وتنفيذ الشمول المالي.

ومن جانبه قال علاء عز أمين عام الاتحاد أنه جارى الاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لاصدار دبلومة فى التجارة، تمنح بعد اجتياز حزمة من الدورات المتكاملة، وذلك أسوة بما يقوم به اتحاد الغرف الأمريكية مع جامعة ديلاوير (برنامج Institute) واتحاد الغرف الأوروبية مع جامعة بروكسل (برنامج Academy) واتحاد الغرف الفرنسية مع جامعة مرسيليا، مشيرا إلي أنه سيتم الترويج لتلك الدورات إقليميا تحت مظلة الأكاديمية وجامعة الدول العربية، وعلى نفس النسق سيتم إصدار دبلوم فى إدارة الغرف ومنظمات دعم الأعمال بحزمة من الدورات تتكامل مع دورات ممارسة التجارة.