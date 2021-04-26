شكرا لقرائتكم خبر عن %22 ارتفاعاً بصادرات الصناعات الكيماوية بالربع الأول من 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صادرات القطاع ارتفعت بالربع الأول من 2021، بنسبة 22% لستسجل 1.53 مليار دولار، مقابل 1.19 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضى، رغم تداعيات فيروس كورونا

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الكيماويات العضوية قادت مؤشرات النمو في الصادرات بنسبة ارتفاع 51 %، ومنتجات اللدائن والبلاستيك حققت نمو 50 %، وكذلك المواد اللاصقة شهدت نمو 32%، والدهانات والأحبار نمت صادراتها 21%.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تواصل الشركات المصرية أعضاء المجلس عبر تطبيق زووم مع كبرى الشركات المستوردة لكربونات الكالسيوم من دولة غانا بهدف خلق فرص تصديرية جديدة وتنمية الصادرات المصرية من هذا المنتج الى السوق الغانى.