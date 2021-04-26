شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: نسعى لخفض معدل البطالة لآقل من مستويات 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة لم تغير هدف البطالة للعام 2030، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد فمن الصعب جدا أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021.

وتابع: "هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد"، بحسب موقع قناة العربية.

وكان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد تراجع إلى 11.8% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع 12.5% بالربع المقابل من العام 2019، ليبتعد وبشكل كبير عن مستواه القياسي المرتفع عند 12.9% المسجل في 2018.

فيما استقر معدل البطالة لإجمالي السكان بما في ذلك الوافدين بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام 2020 حول مستويات 5.7%، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.