شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: تحقيق أهداف رؤية 2030 يحتاج السيطرة على الإنفاق الحكومي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية.

ويرى أن المملكة كي تحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، تحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي، بحسب موقع قناة العربية.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وكان من ضمن الرؤية طرح أرامكو السعودية "عملاق النفط الأضخم في العالم" للاكتتاب العام.