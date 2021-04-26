شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي يتوقع توفير المملكة لـ 200 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساع لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات.

وقال الوزير مجمد الجدعان "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل حيث إن هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار، بحسب موقع قناة العربية.

وقال الجدعان "بدلا من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولارا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعليا ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة".

ووقعت السعودية الشهر الجاري اتفاقيات لشراء الكهرباء مع سبع مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.

وأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مؤخرا، أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق في وقت سابق، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال ولي العهد السعودي إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.