شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تبرم اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية، عن إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع شركة طيران الخليج - البحرين؛ بهدف تعزيز خيارات السفر المقدمة للمسافرين من قبل الشركتين، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية ببيع وتسويق رحلات تحمل رقمين مختلفين أحدهما يعود للخطوط السعودية والآخر لطيران الخليج، وستعمل الخطوط السعودية وطيران الخليج على توسيع عملياتهما إقليمياً وعالمياً من خلال مشاركة الرمز، وتوفير الضيافة العربية الأصيلة المميزة لضيوفهما، فضلاً عن منحهم خياراتٍ أكبر من المحطات المحلية في المملكة، والأخرى الدولية عبر شبكة المحطات الخاصة بكلتا الشركتين.

وسيدرج اعتباراً من الصيف المقبل رمز الرحلات "SV" الخاص بالخطوط السعودية لرحلات طيران الخليج المتجهة من البحرين إلى كلٍ من الرياض، وجدة، وتبليسي، وسيالكوت، وفيصل أباد، وباكو، ومُلتان.

في حين سيدرج رمز طيران الخليج "GF" لرحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض وجدة إلى كلٍ من البحرين، وأبها، وجازان، وينبع، والجوف، وحائل، بالإضافة إلى تونس العاصمة.

وتُعَد اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط السعودية وطيران الخليج بمثابة حجر الزاوية في جهود التعاون التجاري بين الجانبين، كما تجسد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين.

ومؤخرا، أكدت الهيئة العامة للطيرن المدني بالسعودية، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يشار إلى إنه السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.