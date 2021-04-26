شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجحي" يعيد جدولة تمويل لمجموعة الحكير بقيمة 168 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية إعادة جدولة التسهيلات المصرفية الاسلامية المقدمة لها من مصرف الراجحي بما يتناسب مع التدفقات النقديه للشركة.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول" أن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته تبلغ 168 مليون ريال، لافتاً إلى أن مدة التمويل تنتهي بعد جدولته عام 2027 بدلا من التاريخ السابق عام 2025.

كانت خسائر مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة السنوية لعام 2020، ارتفعت بنسبة 39.98% بعد أن بلغت 200.16 مليون ريال، مقابل 142.99 مليون ريال خلال 2019 وذلك بسبب انخفاض الإيرادات بمبلغ 496.9 مليون ريال.

وأشارت المجموعة في بيان سابق أن ذلك بشكل رئيسي بسبب تأثر إيرادات الشركة سلباً خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في السعودية للسيطرة عليه والحد من مخاطر انتشاره.